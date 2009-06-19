Литвин надеется, что визит Патриарха Кирилла укрепит Православие

Визит на Украину Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, запланированный на 27 июля - 5 августа, будет способствовать укреплению Православия и единению Православной Церкви, считает председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН, передает РИА "Новости".

"Я как православный ожидаю укрепления Православия, укрепления и единения Православной Церкви. Одна из причин раздора, который ныне переживает Украина - это раскол церковный", - отметил В.ЛИТВИН.

Во время визита Святейшего Патриарха на Украину председатель Верховной Рады рассчитывает на встречу с Предстоятелем.

Программой визита запланировано проведение Святейшим Патриархом Московским 28 июля богослужения в Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре, посещение Крыма, Святогорской и Почаевской Лавр.