Грузинская Православная Церковь выступила против декриминализации легких наркотиков в стране

Патриархия Грузии прокомментировала инициативу о декриминализации легких наркотиков в стране и дала рекомендации властям.

Как сообщает "Спутник-Грузия", Патриархия Грузии дала рекомендации государству для борьбы с наркоманией в стране и распространяет на официальном сайте заявление, в котором призывает власть приостановить рассмотрение представленного варианта законопроекта о наркополитике, поскольку в нем не отражены важные пункты.

В конце декабря 2017 года комитет здравоохранения парламента Грузии поддержал инициативу о декриминализации легких наркотиков в Грузии на уровне принципов. Это вызвало разногласия в обществе. Этот вопрос в рождественской эпистоле затронул и Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II, который напомнил верующим о важности сохранения веры и борьбе с вызовами современности.

Глава Грузинской православной церкви отметил важность правильной политики государства в борьбе с наркоманией и необходимость строительства реабилитационных центров в стране.

"Исходя из того, что в парламенте продолжаются встречи по данному вопросу, хотим дополнительно заявить следующее: мы считали и считаем, что употребление наркотиков – это большой грех, но Патриархия Грузии никогда не поддерживала и сейчас не поддерживает задержание людей, больных наркоманией", – говорится в заявлении на сайте Патриархии.

При этом в стране должны появиться надлежащим образом обустроенные реабилитационные центры, где наркозависимые люди смогут нормально лечиться и исправляться.

Патриархия призвала СМИ активнее освещать проблемы, связанные с употреблением наркотиков, чтобы сформировалось единое общественное мнение относительно здорового образа жизни.

Согласно заявлению, должны быть ужесточены меры в связи с незаконным ввозом, распространением в местах общественного скопления и особенно в связи с их употреблением в кругу несовершеннолетних.

Обязательным в Патриархии также считают введение специального курса в учебных заведениях, чтобы молодежь осознала, что с ними произойдет в случае наркозависимости.

Грузинская Церковь призвала государство, с учетом европейского опыта, определиться с вопросом обеспечения работой наркозависимых людей.