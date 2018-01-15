Митрополит Онуфрий посетил детей, которых опекают в Банченском монастыре

12:28, 15 января 2018
Православие
1008 0
Предстоятель посетил детей, которыми занимаются при Банченском монастыре / news.church.ua

После свершения Божественной литургии в Свято-Вознесенском Банченском монастыре 14 января Блаженнейший Митрополит Онуфрий посетил лечебно-реабилитационный центр “Вера, надежда, любовь” и детский дом-интернат в селе Молница, которые действуют при Банченском монастыре.

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, его сопровождали митрополит Мелетий, наместник обители архиепископ Лонгин, епископ Евсевий и епископ Вениамин.

2

Такие визиты Предстоятеля в детские дома на Буковине уже стали традиционными. Блаженнейший владыка посещает детей, которые требуют особого внимания и опеки несколько раз в год.

Воспитанники пропели Предстоятелю колядки и духовные канты. Его Блаженство поздравил детей и их воспитателей с праздниками.

3

“Новороженный Христос принес на землю радость и надежду на вечную жизнь и спасение, поэтому пусть благодать Богомладенца всегда будет с вами, обнимает вас на всех путях вашей жизни, исцеляет и оберегает от всяческих невзгод!” – пожелал Блаженнейший Владыка.

После этого Предстоятель вручил каждому праздничный подарок и благословил всех.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter