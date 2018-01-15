В трех лаврах УПЦ состоялись фестивали рождественских колядок

По благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, 12 января, в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре состоялся VII Всеукраинский фестиваль колядок и щедривок «Рождественские перезвоны». Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на сайт Киево-Печерской Лавры.

В фестивале приняли участие хор храма в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник», детский хор «Ласточка», академический городской камерных хор «Винница», детский театр песни «Ладошка», хор Киевских духовных школ, детско-молодежный хор Спасо-Преображенского кафедрального собора города Винницы, академический хор «Анима» Национального университета культуры и искусств. Также в концерте приняла участие Народная артистка Украины Нина Матвиенко.

В тот же день Рождественский фестиваль колядок состоялся в Свято-Успенской Святогорской лавре. В праздничном мероприятии приняли участие братский хор и свыше 27 творческих коллективов.

Первая часть фестиваля началась в главном храме монастыря – Успенском соборе – сразу после окончания Божественной литургии, которую возглавил наместник Лавры митрополит Святогорский Арсений.

После обеда в актовом зале обители ученики воскресных школ и творческие коллективы имели возможность выступить с праздничными представлениями, посвященными Рождеству Христову.

Днем ранее в Почаевской лавре состоялся праздник Рождественских песнопений. В этом году в праздничном фестивале приняли участие 12 церковных хоров, которые приехали из разных уголков Украины.