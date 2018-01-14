Предстоятель возглавил праздничное богослужение в Банченском монастыре

Предстоятель УПЦ находится с архипастырским визитом в Черновицко-Буковинской епархии.

14 января, в день памяти святителя Василия Великого и праздника Обрезания Господня, Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий совершил Божественную литургию в Свято-Вознесенском Банченском мужском монастыре близ города Герца Черновицкой области. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

На малом входе Блаженнейшим Митрополит Онуфрий возвел в сан игумении монахиню Феодору, настоятельницу женского монастыря святой блаженной Ксении Петербургской, и вручил ей игуменский жезл, а также вручил игуменский жезл настоятельнице женского монастыря в честь Боянской иконы Божией Матери игуменье Магдалине.

Решение о создании женского монастыря в честь блаженной Ксении Петербургской Черновицко-Буковинской епархии Украинской Православной Церкви на месте скита в честь блаженной Ксении Петербургской при Свято-Вознесенском Банченском монастыре (с. Молница Герцаевского района Черновицкой области) и утверждении монахини Феодоры (Игнат) в должности настоятельницы монастыря с возведением ее в сан игуменьи и возложенням наперсного креста по должности было принято Священным Синодом УПЦ 21 декабря 2017 года.

Во время Литургии Предстоятель вознес молитву о мире в Украине.

Блаженнейший Владыка совершил диаконскую хиротонию над монахом Крещатицкого Иоанно-Богословского монастыря Паисием (Дудкой).

По завершении богослужения Его Блаженство обратился к братии и прихожанам с приветствием и благословил всех присутствующих.

Напомним, накануне Блаженнейший Митрополит Онуфрий возглавил всенощное бдение в Кафедральном соборе Черновцов.