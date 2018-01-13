Митрополит Онуфрий возглавил Божественную литургию в Почаевской Лавре

В день отдания праздника Рождества Христова, 13 января, Блаженнейший Митрополит Онуфрий возглавил Божественную литургию в Успенском соборе Свято-Успенской Почаевской Лавры. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Его Блаженству сослужили митрополит Тернопольский и Кременецкий Сергий, наместник обители митрополит Почаевский Владимир, ректор Почаевской духовной семинарии епископ Шуйский Серафим, духовенство монастыря и гости в священном сане.

За Божественной литургией Предстоятель совершил диаконскую хиротонию над выпускником Киевской духовной академии Павлом Бойко.

Во время богослужения были вознесена сугубая молитва о мире в Украине.

В конце богослужения священнослужители совершили чин славления перед иконой Рождества Христова.

После отпуста митрополит Владимир произнес Блаженнейшему Митрополиту Онуфрию благодарственное слово. Предстоятель также поздравил наместника Лавры, братию и всех верующих с праздником и благословил паству.