В Киево-Печерской лавре состоялся VII Всеукраинский фестиваль "Рождественские перезвоны"

Более 250 вокалистов приняли участие в VII Всеукраинском фестивале колядок и щедровок «Рождественский перезвон», прошедшем 12 января в Святой Успенской Киево-Печерской Лавре. Всего форум объединил восемь церковных и светских коллективов из Киева и Винницы, сообщает "Фома в Украине".

Желающие послушать, как хоры будут прославлять новорожденного Спасителя, полностью заполнили Трапезный храм. Перед началом фестиваля был трижды пропет тропарь Рождества Христова.

Затем ко всем обратился наместник Лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел. «Господь вновь и вновь учит, чтобы мы чтили и свой день. Чтобы благодарили Бога за Его милость — ведь Он из небытия творит весь мир и нас, и дает возможность видеть земную красоту», — сказал митрополит.

Владыка Павел также передал всем собравшимся благословение Предстоятеля УПЦ.

«Святые отцы так много сказали о празднике Рождества Христова, что с их слов появились колядки, песнопения, которые возвещают всему миру о Боговоплощении. Божественная Любовь сошла на землю, чтобы помочь людям идти путем мира, любви и правды. Пускай эти песнопения и сегодня вдохновляют нас и помогают нам в этом», — пожелал всем глава оргкомитета фестиваля, руководитель информационного отдела Лавры архимандрит Иларион, по инициативе которого был создан фестиваль.

Открыл концертную программу хор лаврского храма в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник» (регент Анастасия Погребная).

На протяжении почти трех часов детские и взрослые профессиональные хоры спели десятки колядок и щедровок, как в академическом, так и в народном исполнении.

Кроме украинских, прозвучали и песнопения из-за рубежа: квартет вокалистов, с которых началась история хора храма в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник» под руководством Алены Соловей исполнил грузинскую и румынскую колядки.

Традиционно слушатели концерта смогли принять участие в деле милосердия — по окончании фестиваля прошел сбор помощи онкобольному Андрею из Житомирской области. Как объявила во время концерта руководитель одного из направлений движения «Молодость неравнодушна» Надежда Попко, мальчик «проходит сложное лечение, через месяц ему предстоит тяжелая операция».