Архиепископ Кипрский рассказал об отношениях Церкви и государства, автокефалии и расколе в Украине (интервью)

Беседа с епископом Кипрской Православной Церкви состоялась во время съемок фильма «Украинская Православная Церковь: в вере и истине». В интервью архиепископ Кипрский рассказал об отношениях Церкви и государства, об автокефалии и расколе в Украине, а также обратился с архипастырьским словом ко всем православным украинцам.

— Что такое сегодня Вселенская Православная Церковь?

— Церковь Христова – Соборная Церковь, то есть существует для всего мира и призывает весь мир соединиться с ней. Православная Церковь – Вселенская, она – для всех людей, потому что все люди призваны в Царство Божие.

На практике, Православная Церковь состоит из 14 автокефальных церквей, которые признаны всеми православными во всем мире и составляют вместе единую соборную Церковь. Все эти автокефальные Церкви объединяет общая вера, потом есть литургическое общение, мы сослужим вместе, причащаемся из одной и той же чаши Тела и Крови Христа, и составляем все вместе единую святую, соборную и апостольскую Церковь. Это нас объединяет – общая вера и общение в таинствах.

— Как сегодня может Церковь помочь молодежи прийти к вере?

— Конечно, молодёжь – особая часть Церкви. И Церковь, как благая мать, печется о своих чадах, которые имеют и разные искушения. Разными способами Церковь старается подержать своих детей в любви Христовой и в вере. Это происходит через катехизаторские встречи, духовные беседы, православные лагеря и многие другие средства, привлекаемые Церковью, в том числе – даже современные технологии: радио, телевидение, интернет.

Безусловно, молодежь имеет особое место в сердце Церкви, потому что по-человечески она является будущим для своего региона, для своего Отечества и для Церкви. Возможно, молодые люди могли бы стать и чем-то ещё большим, но это уже относится к вопросу, в каких условиях находится каждая Церковь, и ее возможностям.

Однако когда наша Церковь совершает Божественную Литургию и призывает всех людей к любви Христовой, это обращено ко всем без исключения, особенно – к людям молодым, которые в этой любви Христовой обретают смысл своей жизни и то, в чем на самом деле нуждаются.

— Что такое святость? Встречается ли она теперь?

— Когда мы говорим, что Церковь святая, мы имеем в виду, что она святая в собственном смысле этого слова и по сути. Мы, люди, члены Церкви, находимся в состоянии восхождения к святости нашей Церкви, и Святая Христова Церковь свята, потому что свят основавший ее Христос, обитающий в ней Христос, Христос, являющийся жизнью Церкви и ее сутью.

Святость Церкви не зависит от нашей святости. Мы, люди – грешные, слабые, бедные, – пытаемся в Церкви обрести свое духовное здоровье. Церковь подобна лечебнице. Лечебница сама не болеет, лечебница – лечит больных. Так и Церковь лечит нас, больных людей, и если в больнице лежат больные, это не значит, что она и сама больна. В Церкви находятся больные духовно (какими являемся все мы), но Церковь святая, потому что Свят Христос, Который живет в ней и ежедневно ведет Церковь по Своему пути.

В Православной Церкви до сегодняшнего дня Бог благословляет нас множеством святых мучеников, святителей и великих старцев: подвижников и преподобных. Как, например, святой Паисий, святой Порфирий, святая Матрона, святой Лука Крымский, преподобная Ксения, святитель Тихон Патриарх… Святые – это авторитет Церкви, потому что они показывают нам, что Христос, Который был две тысячи лет назад, Тот же и егодня. И духовный опыт святых отождествляется такой же, как и у пророков, апостолов и всех святых. В сердцах людей продолжается это предание «передавание» опыта Христа.

— Кто или что является сегодня вероучительным авторитетом в Церкви?

— Аутентичность веры находится в Евангелии и в канонах Святых Вселенских и Поместных Соборов. Они хранят аутентичность веры. Церковь всегда следует Священному Писанию и Преданию, а также определениям Святых Соборов.

Потом есть и святые Церкви, которые сохраняют аутентичность церковного опыта, и сберегают подлинность опыта святых пророков, апостолов и святых отцов Церкви. Итак, аутентичность обретается в Церкви, в Священном Писании, в правилах и учении святых отцов и в духовном опыте святых Церкви.

— Какими должны быть отношения Церкви и государства?

— Христос сказал, что нужно отдать кесарю кесарево, а Богу Божье. Мы молимся за наших властителей, за наши государства, за власть предержащих, любим их, уважаем, соблюдаем законы, которые не противоречат законам Божьим. Но прежде всего мы любим Бога и Евангелие, и соблюдаем закон Христов, закон Евангелия. И если что-то противоречит им, мы это не примем.

Как правило, христиане не являются людьми революционными, противящимися государственным порядкам. Церковь имеет свое призвание, а государство – свое.

Если государство помогает Церкви – то делает хорошо и правильно. Церковь всегда будет отдавать свою любовь, уважение и помощь государству, когда все это находится в границах Божьих законов.

— Есть ли основания для получения Украинской Церковью автокефалии? Нужна ли она Украине?

— В первую очередь этот вопрос должен решать Патриарх Московский, в юрисдикции которого находится Украинская Церковь, потом – каноническая Украинская Православная Церковь, а потом уже все Православные Церкви под председательством Вселенской Патриархии. Но в первую очередь, первое слово – за Церковью-Матерью Украинской Церкви, которой является Московский Патриархат. За ним – первое слово в этом процессе.

— Какое отношение Вселенской Церкви к «Филаретовскому» расколу в Украине? Как можно его преодолеть?

— Святой Иоанн Златоуст говорит, что раскол – один из самых больших грехов, который только может быть совершен в Церкви. И даже мученическая кровь не смывает этот грех. Расколы в Церкви – очень болезненны и разрушительны. Мы желаем, чтобы наши братья, находящиеся в расколе, вернулись в каноническую Церковь под руководством Митрополита Онуфрия. Это единственная каноническая Церковь в Украине, имеющая общение с Московской Патриархией, и со всеми Православными каноническими Церквями. Это – канонический порядок, об этом мы молимся и этого желаем.

Именно местная каноническая Церковь должна решать – каким образом принимать обратно раскольников, которые отошли от канонической Церкви. Там нужно будет исследовать – какое их каноническое состояние и как их можно принять обратно в Православную Церковь. Эти вопросы должна исследовать местная Церковь на основе священных канонов, которые существуют в этой сфере.

— В этом году исполнилось 25 лет Харьковскому собору. Как Вы оцениваете это событие?

— Это тема церковной иерархии, епископов, но не государства. И очень хорошо сделали те епископы, которые решили остаться в общении с канонической Церковью и с Московским Патриархатом. Потому что каждый раскол создает раны и является большим грехом. Считаю, что украинские епископы тогда приняли очень правильное решение – сохранили единство с Русской Православной Церковью и сохранили каноническое общение.

Слово украинцам

Мое слово весьма незначительно но как убогий брат, хотел попросить возлюбленных во Христе наших братьев, которые проживают и находятся в Украине, чтобы они оставались до конца верными Православной Церкви, были соединены с канонической Церковью под управлением Митрополита Онуфрия, пребывали в единстве с Московским Патриархатом, и через него – со всей Православной Церковью. Расколы не благословлены Богом, и не имеют ничего общего с церковной и евангельской истиной. Оставайтесь верными Православной Церкви через канонического епископа и через каноническое устройство, представленное Православными Церквями мира, которые все пребывают в единстве с Патриархом Московским и Митрополитом Онуфрием. Христос пришел в мир, чтобы принести мир в сердца людей. Где существует мир, там есть и любовь Божья. Мы молимся, чтобы Господь дал мир Украинской земле и послал любовь в сердца проживающих в этой стране людей, чтобы они имели благословение Христа и чтобы жили благодатно в православной вере, согласно своей истории и традиции.