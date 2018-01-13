Предстоятель УПЦ прибыл с архипастырским визитом в Почаев

В рамках архипастырского визита в западные епархии УПЦ 12 января Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий прибыл в Свято-Успенскую Почаевскую лавру. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Вечером 12 января Его Блаженство прибыл в Почаевскую Лавру. Предстоятеля встретил наместник Лавры Митрополит Почаевский Владимир, Митрополит Тернопольский Сергий, братия монастыря и ученики Почаевской школы вместе с директором и другими преподавателями.

Дети поздравили Предстоятеля с Рождеством Христовым и спели ему колядки, Его Блаженство поблагодарил юных почаевцев, дал им житейские наставления, благословил их и вручил каждому праздничный подарок.

Затем Блаженнейший владыка возглавил праздничное вечернее богослужение в Успенском соборе, поздравил братию и прихожан лавры с Рождеством Христовым и днем памяти святителя Петра Могилы и всех помазал освященным елеем.