Рождественские благотворительные акции прошли во всех епархиях УПЦ

Архиереи, духовенство и волонтеры-миряне участвуют в благотворительных акциях, собирают деньги на лечение, посещают детские дома и дома престарелых, помогают нуждающимся и многодетным семьям, проводят благотворительные концерты, навещают и поздравляют с Рождеством Христовым больных и заключенных, собирают и отправляют помощь в зону военных действий. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

В праздник Рождества Христова, 7 января, митрополит Винницкий и Барский Симеон посетил Винницкую областную детскую клиническую больницу и поздравил пациентов заведения с Рождеством Христовым. В частности Архипастырь посетил онкогематологическое отделение, в котором благословил маленьких пациентов и каждому оказал материальную помощь и сладкий подарок. Монахи Свято-Георгиевского мужского монастыря в детской больнице / news.church.ua

Посещение больных в детской больнице монашествующими Свято-Георгиевского мужского монастыря уже стало доброй традицией. Монашество по благословению Высокопреосвященнейшего Феодора, архиепископа Мукачевского и Ужгородского ежегодно в первый день Рождества Христова разделяет рождественскую радость вместе с больными детками онкогематологического отделения Областной детской больницы в Мукачево.

В третий день Рождества Христова, хирургическое отделение Областной детской больницы с Рождественскими сладкими подарками посетил председатель Военного отдела Мукачевской епархии, священнослужитель кафедрального собора города Мукачево – протоиерей Игорь Билак.

По благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия клирик Оболонского благочиния посетил праздничное мероприятие в Центре социально-психологической реабилитации детей.

8 января молодежка Свято-Поровского храма г.Борислава во главе с протоиереем Дионисием Буренко пришла в Учебно-реабилитационный центр «Гармония». Молодежь колядовала и чевствовала вместе с особыми детками.

9 января, по благословению митрополита Херсонского и Таврического Иоанна, настоятель Свято-Николаевского Морского собора Херсона иеромонах Силуан (Пасенко) передал рождественские подарки в Херсонский областной дом ребенка. На собранные прихожанами собора пожертвования детям-сиротам были приобретены медикаменты, детское питание и подгузники. На следующий день, 10 января, также была передана благотворительная помощь от прихожан в дом-интернат для детей, больных церебральным параличом.

Традиционно в дни рождественских праздников настоятель храма св. мч. Иоанна Воина г. Кременчуг протоиерей Константин Маслов с воспитанниками воскресной школы посетили детей из центра социально-психологической реабилитации детей.

В Новопсковском благочинии по инициативе клириков Северодонецкой епархии состоялся сбор средств для лечение маленькой Вероники Вишняковой, которая нуждается в срочной дорогостоящей операции.

Духовенство Украинской Православной Церкви делится рождественской радостью и с заключенными. В день праздника Рождества Христова архиепископ Львовский и Галицкий Филарет посетил Лычаковскую исправительную колонию №30

В Навечерие Рождества Христова, председатель епархиального отдела по пастырской опеке Ивано-Франковской епархии, прот. Василий Костишин совершил освящение кутьи в исправительной колонии № 41 в с. Товмачик Коломыйского района. В сам день праздника клирики Николаево-Успенского собора г. Коломя совершили праздничную Божественную литургию для прихожан храма.

Похожая благотворительная акция состоялась в Мукачевской епархии. 9 января заключенных Ужгородского УПП №9 посетили священнослужители епархии во главе с председателем Пенитенциарного отдела. Священники посетили каждую камеру и поздравили лиц, находящихся под стражей, с радостным праздником Рождества Христова.

В Житомирской епархии провели ряд благотворительных концертов со сбором средств для оздоровления в летнем лагере детей участников АТО, детей-сирот и деток, лишенных попечения родителей.Такие же мероприятия состоялись в Попельне, в Бердичевском, Черняховском, Коростышевском, Любарском благочиниях, в Новограде-Волынском и Житомире.

Благотворительные концерты проходили и в других епархиях Украинской Православной Церкви. Например, в Голосеевском благочинии Киевской митрополии проведен рождественский концерт для детей из многодетных семей, детей с инвалидностью и сирот.

10 января, по благословению Высокопреосвященнейшего Архиепископа Нежинского и Прилукского Климента, в Нежинском драматическом академическом театре им. М. Коцюбинского состоялся X Рождественский благотворительный фестиваль духовной музыки «Христос рождается! Славим Его!», в котором приняли участие воспитанники воскресных школ Нежинской епархии.

В этот же день по благословению Преосвященнейшего епископа Бородянского Варсонофия, малообеспеченным гражданам и тем, кто нуждается в помощи, были вручены рождественские подарки. Накануне Рождества Христова социальный отдел также вручил поздравительные наборы для инвалидов и пенсионеров. В этот же день аналогичная акция проходила в Херсоне.

7 января, в день праздника Рождества Христова, в галерее «Соборная» при Духовно-просветительском центре Кафедрального собора УПЦ состоялся праздничный рождественский обед «Шаг к миру».