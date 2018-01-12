В Киеве неизвестные ограбили и осквернили храм УПЦ

В ночь с 11 на 12 января был ограблен и осквернен храм УПЦ в честь иконы Божией Матери Казанской при Национальном научном центре радиационной медицины Национальной академии медицинских наук Украины Святошинского благочиния Киева. Как сообщает Киевская митрополия УПЦ, храм находится на стадии завершения строительства.

Злоумышленниками похищено напрестольное Евангелие, крест с украшениями, серебряные цепочки и крестики со свечного ящика и тому подобное. Святые Дары высыпали на пол.

Похищены также навесные конвекторы, обогреватели и газовая колонка, которые находились в помещении храма при отсутствии в нем отопления, и были взяты приходом в аренду на зимний период.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа Святошинского отдела полиции, которая проводит следственные действия.