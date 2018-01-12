В Киеве неизвестные ограбили и осквернили храм УПЦ

16:02, 12 января 2018
Православие
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Осквернен и ограблен храм в Святошинском благочинные Киева / mitropolia.kiev.ua

В ночь с 11 на 12 января был ограблен и осквернен храм УПЦ в честь иконы Божией Матери Казанской при Национальном научном центре радиационной медицины Национальной академии медицинских наук Украины Святошинского благочиния Киева. Как сообщает Киевская митрополия УПЦ, храм находится на стадии завершения строительства.

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Злоумышленниками похищено напрестольное Евангелие, крест с украшениями, серебряные цепочки и крестики со свечного ящика и тому подобное. Святые Дары высыпали на пол.

Похищены также навесные конвекторы, обогреватели и газовая колонка, которые находились в помещении храма при отсутствии в нем отопления, и были взяты приходом в аренду на зимний период.

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На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа Святошинского отдела полиции, которая проводит следственные действия.

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