Появились ужасные подробности ограбления православного храма в Одесской области

Особенности действий злоумышленников во время ограбления храма Украинской Православной Церкви в Одесской области - это попытка надругательства над всей Церкою, так как конфликта в общины с органами власти или населением здесь никогда не было и нет.

Об этом сообщает Центр информации УПЦ, ссылаясь на благочинного храмов Одесской епархии протоиерея Павла Полищука.

«В алтарной части храма у самых Царских Ворот было испражнение, если сказать грубо, то люди сходили в туалет по большому, прямо у Престола. Царские Врата сняты, все перевернуто, и все было залито огнетушителем. Это все было сделано в качестве надругательства», - считает благочинный.

В полиции области этот случай отказались комментировать, объясняя тайной следствия. Вместе с тем на официальном сайте Главного управления Нацполіції Одесской области появилась информация о возбуждении уголовного дела по факту кражи денег из Свято-Покровского храма в городе Черноморск.

«По предварительным подсчетам, похищенная сумма составляет около 1 - 1,5 тысяч гривен. Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Расследование продолжается», - говорится в сообщении.

Полиция не сообщает о количестве злоумышленников, но в Одесской епархии считают, что это было не одно лицо.

«Акция надругательства в храме в Черноморске была кратковременной, не более 10-15 минут. Там был точно не один человек, хотя версия полиции, что это сделал один человек. Но один такое безобразие не мог натворить», - считает отец Павел.

По словам протоиерея, в 2017 году было совершено 19 грабежей храмов, расположенных в Одесской области, но виновных так и не нашли.

«Я думаю, что все 19 ограблений, в том числе и в храме города Черноморск - это звенья одной цепи. Я не могу утверждать, что это одни и те же люди, но почерк и характер преступлений, очень похож» - говорит отец Павел.

Как сообщалось, в ночь с 9 на 10 января был ограблен и осквернен Свято-Покровский храм Украинской Православной Церкви в городе Черноморск, в Одесской области. Ограбление обнаружил настоятель Свято-Покровского храма. Ранее сообщалось о проведении трех провокационных акций против священства и прихожан УПЦ в Одесской области. В частности, под стены храмов неизвестные приносили окрашенные игрушки а также расклеивали плакаты с антицерковными лозунгами.