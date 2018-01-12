Митрополит Онуфрий начал архипастырский визит в западные епархии УПЦ

Блаженнейший Митрополит Онуфрий вечером 11 января прибыл в Свято-Успенский Зимненский женский монастырь Владимир-Волынской епархии с архипастырским визитом. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Предстоятеля встречала игуменья Стефана и сестры монастыря. Насельницы Зимненской обители исполнили рождественские колядки Блаженнейшему Владыке и поздравили Архипастыря с Рождеством Христовым.

Блаженнейший Митрополит Онуфрий с лицами, которые его сопровождают, в свою очередь пропели рождественские песнопения сестрам. Его Блаженство поздравил их, вручил рождественские подарки и благословил.

12 января митрополит Онуфрий возглавил Божественную литургию в Свято-Успенском Зимненском ставропигиальном женском монастыре.

Его Блаженству сослужили митрополит Владимир-Волынский и Ковельский Владимир, епископ Волынский и Луцкий Нафанаил, а также духовенство монастыря и епархии.

Во время Литургии Предстоятель вознес молитву за мир в Украине.

После отпуста было совершено величание празднику Рождества Христова.

В конце богослужения Блаженнейший Митрополит Онуфрий поздравил всех с праздником. Затем к Блаженнейшему владыке с приветственным словом обратился митрополит Владимир.

Предстоятель поблагодарил за поздравления и раздал подарки детям.