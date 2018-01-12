В Исландии освятили первую православную часовню на месте строительства будущего храма

В Рейкьявике на месте строительства будущего первого православного храма в Исландии состоялось освящение временной часовни Николая Чудотворца.

Как сообщают "РИА Новости", представители православной общины приняли участие в церемонии освящения креста, которую провел настоятель прихода Русской православной церкви Московского патриархата в Рейкьявике протоиерей Тимофей (Золотуский).

Протоиерей Тимофей назвал возведение часовни этапным событием для православной общины в Исландии.

В 2011 году мэрия Рейкьявика выделила участок для строительства первого православного храма в Исландии и Культурно-духовного центра русскоязычных соотечественников (КДЦ). Завершены проектные работы. Ведется сбор средств на возведение храма и КДЦ.

Храм будет построен на одной из центральных городских улиц с видом на порт Рейкьявика, таким образом, чтобы он был заметен, в том числе и входящим в морские ворота города кораблям.