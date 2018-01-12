В Чернигове тысячи верующих поклонились мощам преподобного Лаврентия с молитвой за мир в Украине

В день памяти преподобного Лаврентия, схиархимандрита Черниговского, 11 января, в Свято-Троицком кафедральном соборе Чернигова, где покоятся мощи святого, состоялась торжественная Божественная литургия. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на сайт Черниговской епархии.

Богослужение возглавил митрополит Черниговский и Новгород-Северский Амвросий в сослужении архиепископа Нежинского и Прилукского Климента, епископа Бородянского Варсонофия, а также духовенства епархии и многочисленных гостей в священном сане. За Литургией молились тысячи верующих с Черниговщины и разных уголков Украины.

После чтения Евангелия митрополит Амвросий обратился к пастве с архипастырским словом.

На сугубой ектении была вознесена молитва о мире в Украине и благословении Божьем для Святой Православной Церкви.

Накануне вечером владыка Амвросий в сослужении духовенства епархии и гостей в священном сане совершил всенощное бдение.