Россиийские военные соорудили из "Камаза" полевой храм

Военно-полевой храм на базе автомобиля "Камаз" представлен на учениях в Нижегородской области, где в поселке Мулино проходит сбор руководящего состава Сухопутных войск , передает поратл Благовест-инфо.

В храме вмещается до 50 человек. Во время учений там уже прошли богослужения, трое военнослужащих приняли таинство крещения.

Также на сборах был представлен храм, который размещается военной палатке. Такой храм уже два года используется в Мулино. По образцу этого храма была создана храмовая палатка, доставленная впоследствии в Ингушетию.