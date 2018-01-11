В УПЦ сегодня проведут акции в защиту нерожденных детей и помолятся о прекращении греха аборта

В день памяти 14 000 мучеников-младенцев от Ирода в Вифлееме избиенных (православный День защиты жизни нерожденных детей), 11 января, в епархиях УПЦ помолятся о прекращении в Украине массового греха аборта и проведут тематические мероприятия. Об этом сообщает "Фома в Украине".

В Свято-Касперовском храме в Херсоне будет совершена Божественная литургия, которую возглавил митрополит Херсонский и Таврический Иоанн.

В Днепре в этот день состоится Крестный ход и молебен, посвященные памяти Вифлеемских мучеников. Крестоходцы проследуют от Спасо-Преображенского кафедрального собора к Свято-Троицкому кафедральному собору.

Богослужения возглавит викарий Днепропетровской епархии архиепископ Евлогий. Начало молитвенного шествия – в 11.00. К участию в богослужениях приглашаются все неравнодушные к проблеме абортов.

Во время молебна будут вознесены молитвы о спасении и здравии жизни младенцев до и после рождения, о дарования прощения греха аборта, о даровании зачатия детей и благополучном их рождении.

Крестный ход проводится по инициативе «Центра защиты семейных ценностей», который духовно окормляет настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Вифлеемская» протоиерей Вячеслав Билохатнюк.

Также всех желающих призывают поставить в храме свечу о спасении жизни нерожденных младенцев от убийства абортом и прощении родителей, совершивших этот грех.

В этот день ежегодно проходит тематическая акция в Одессе. Волонтеры Одесского просветительского медико-психологического центра «Жизнь»,действующего при епархиальном отделе по делам семьи, и все желающие на площади перед Преображенским собором выкладывают в память об убитых в утробе детей крест из тысячи лампадок.