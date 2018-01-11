В Одессе более тысячи детей посетили "Митрополичью елку"

В Одессе "Митрополичью елку" посетило более тысячи детей из малообеспеччнхы семей, детей участников АТО и детей-сирот. Митрополит Агафангел 9 января посетил Одесский академический театр музыкальной комедии им. М. Водяного, где принял участие в традиционной ежегодном праздничном представлении для детей из воскресных школ Одесской епархии,а также для детей вынужденных переселенцев с востока Украины, сообщает сайт Одесской епархии УПЦ.

Всего более тысячи детишек прибыли по приглашению митрополита Агафангела на «Митрополичью ёлку».

Открывая праздничное представление, митрополит Агафангел поздравил детей и взрослых с Рождеством Христовым и пожелал радости духовной для каждой верующей души.

Затем зрители увидели праздничный спектакль «Вифлеемская звезда», во время которого вместе с юными актерами стали участниками событий той святой Вифлеемской ночи.

Более 150 юных актёров, певцов и танцоров показали для зрителей множество различных номеров и сценок, и ни на минуту, не затихали песни, прославляющие родившегося Богомладенца Христа.

После завершения концерта, владыка поднялся на сцену, чтобы поблагодарить и юных актеров, и организаторов митрополичьей елки.

Архипастырь подчеркнул, что прекрасный концерт стал возможен благодаря усердным трудам воспитанников воскресной школы «Преображение» во главе с протоиереем Димитрием Яковенко при Спасо-Преображенском Одесском кафедральном соборе и коллектива Дворца детского и юношеского творчества во главе с Л. А. Стрельцовой.

Затем все участники сфотографировались с владыкой и на память об этом праздничном мероприятии и по традиции всем детям были вручены праздничные подарки.