Житие преподобного Серафима Саровского перевели на калмыцкий язык

Презентация перевода жития преподобного Серафима Саровского на калмыцкий язык состоялась 9 января 2018 года в Духовно-просветительском центре Казанского собора Элисты.

Выход перевода «Житие преподобного отца нашего Серафима Саровского, иеромонаха, пустынножителя и затворника» приурочен к 115-летию прославления преподобного, которое будет отмечаться в нынешнем году, сообщает "Фома".

Для перевода было выбрано житие, составленное в 1863 году действительным статским советником Николаем Елагиным, по просьбе Саровской обители, на основании архивных документов и по рассказам очевидцев.

Перевел книгу с помощью петербургской общественной организации «Общество памяти игумении Таисии» калмыцкий писатель Эрдни Канкаев.

"Преподобный Серафим Саровский очень понятен не только христианам, но и буддистам и людям других конфессий, потому что он учил, что счастье, по слову Евангелия, находится не вне человека: «Царство Божие внутри вас». Сподобиться радости можно именно в том месте, в котором ты сейчас находишься, и тогда она будет наполнять твою душу", – отметил на презентации перевода архиепископ Элистинский и Калмыцкий Юстиниан.

По словам владыки, рассказ о жизни выдающегося подвижника будет интересен не только православным, но и представителям других религий.

Планируется, что партии книг будут безвозмездно переданы в городские и районные библиотеки, в образовательные учреждения и на приходы Калмыкии.