Верующие УПЦ объединяются в Фейсбуке, чтобы защитить Киево-Печерскую лавру, если понадобится

Центр информации Украинской Православной Церкви на своей официальной странице в Фейсбук предложил пользователям сети выразить свои мнения относительно акции радикальной националистической организации С14, которая 8 января пыталась заблокировать проезд в Киево-Печерскую лавру.

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Центр информации УПЦ спросил у людей, как расценивать такие действия.

В целом все были обеспокоены и возмущены вызывающим поведением парней.

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Так пользователь Александр Бабич напомнил известную поговорку: «Иисус родился - Ирод взбесился. Это же надо было додуматься до того, чтобы на второй день Рождества устроить сатанинский шабаш под святой Лаврой...».

Большинство назвали эту акцию проплаченной, организованной с целью дискредитации Украинской Православной Церкви. В частности пользователь Наталья Дмитриченко считает саму акцию небезопасной.

«Платили за нее, или другая мотивация - не известно. Кому выгодна акция - очевидно. Сам факт таких акций - конечно угроза. Крестный ход так же сопровождался похожим безумием. Но, конечно же, это опасная угроза. Особенно опасна для неокрепших умов, как было в годы Союза», - считает Наталья.

С ней солидарна Лилия Костр, которая считает, что данная акция - это спланированная пиар-атака, которая может повториться в будущем, и привела пример подобных событий.

«У нас была попытка провокации. Кто-то вроде журналиста на православной ярмарке перед Рождеством Христовым, с аналогичными вопросами, фотографированием, вызывающим поведением. А эти молодчики вели себя самоуверенно, позировали, кривлялись, но видно было, что спокойный тон владыки Павла сбил с толку».

Неравнодушный к затронутой теме, Георгий Прокопчук рассказал о подобной акции в Тернополе.

«У собора УПЦ уже такое проходило. Там ПС проводил акции. Открытки раздавали, палатки, флаги... Сначала пробовали с этим там бороться, вызвать полицию, писать жалобы, а затем включили игнор, и им надоело».

«Они и в Виннице сегодня провели акцию. На видео видно что город пуст, христиане со Христом, кто в церкви, кто в кругу семьи, и только нехристи беснуются», - добавила Лидия Супрун.

Некоторые увидели в акции националистов политический подтекст.

«Политика есть политика. Всем нужно много пиара, много голосов. Сложно было бы подумать, чтобы люди, которые умудрились наворовать миллионы, были бы глупы и не понимали, где истинная Церковь», - возмутился Илья Коваленко.

Комментируя данное событие, многие пользователи сети Фейсбук выразили желание прийти и поддержать православную обитель, если наступит такая необходимость и акции националистов будут продолжены.

«Не хорошо все это, и в дальнейшем хотел бы, чтобы сообщили, когда нужно идти на защиту нашей веры», - отметил пользователь Юрий Шовкопляс.

«Люди, если что - приезжайте защищать Лавру. Не будем прятаться по норам. Покажем, что мы православный народ и не будем терпеть идиотизм и издевательства этих малолетних...», - призвал пользователь по имени Олег.

Некоторые не видят перспективы понимания националистами сущности истинной Церкви Христовой.

«Просто настоящими дикарями выглядят эти оголтелые лжепатриоты, которые проводят возле Лавры эту акцию, которых сатана словил в свою волю и использует для борьбы против Церкви Христовой. Каждому придется дать ответ перед Господом за свои дела. Даже уже трудно представить, какое должно произойти чудо, чтобы они смогли понять всю правду, встать на верный путь и обратиться к истинной Церкви», - отметил Николай Бодясюк.

Как сообщалось ранее, 8 января около 30 активистов националистической организации пытались блокировать въезд в Киево-Печерскую лавру. После непродолжительного пикета молодежь разошлась, впрочем, обещали вернуться.

Центр информации УПЦ