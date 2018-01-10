Предстоятель УПЦ рассказал о "старых" и "новых" стилях, причинах всех войн, и главном аргументе в спорах (интервью)

Блаженнейший Митрополит Онуфрий в интервью корреспонденту Киевской Митрополии рассказал, как относиться к тому, что на земле так много войн и нет мира в стране, и что нужно делать православному человеку, чтобы произошли изменения жизни общества к лучшему.

- Ваше Блаженство, Рождество Христово воспевается песнопением Ангелов: «Слава в вышних Богу и на земле мир!». Почему же, спрашивают многие, в мире так много войн, почему в нашей стране нет мира?

- Спаситель пришел в мир для того, чтобы освободить его от рабства греха, диавола и вечной смерти. Он пришел в мир для того, чтобы помочь людям обрести внутреннюю свободу и власть быть детьми Божиими. Спаситель через Свою проповедь, Новый завет, через Свою добровольную смерть, в которой Он разрушил, уничтожил грехи мира, и через Свое славное Воскресение даровал человечеству утерянное Божие сыновство. Наконец, Господь создал Свою Церковь, которая вот уже две тысячи лет как любящая мать благодатью Божией врачует греховные раны людей, всех страждущих и обремененных словами Христа призывает к себе. И самое главное, что даровал нам Господь – это свободу, свободу для хранения и восстановления Божественной красоты на земле, обретения святости, любви и мира. Христос Спаситель пришел в мир, чтобы научить нас разумно пользоваться своей свободой.

Как свидетельствует история, в периоды послушания заповедям Христовым, народы процветали и благоденствовали. Когда же отпадали от Его учения, попирали закон Бога, наступали упадок, раздоры, войны, смерть. Когда человек продавал свое Божественное сыновство за чечевичную похлебку, благодать Божия отступала от него, и в душе сеялось зло.

Царствующий грех разделяет людей, порождает войны, экономические и политические кризисы, в результате исчезают с лица земли великие державы и целые цивилизации. Отчего это происходит? Из-за человеческой гордыни, которая отнимает у человека великий дар быть сыном Божьим. Поэтому на нас всех, кто остается верен Христу, кто чтит Его пришествие в мир, нужно смиренно молиться, славить Его Рождество, этим мы будем свидетельствовать, что мы Его дети, любящие, верные, послушные. И Он, принимая наше покаяние, вернёт нам утерянный мир, дарует благоденствие и экономическое процветание.

- Многих православных христиан смутил факт празднования католического Рождества на государственном уровне, определенный выходным днем для всей Украины. Ведь и греко-католики, и неканонические «УПЦ-КП» и «УАПЦ» также остаются верны Юлианскому стилю и празднуют Рождество 7-го января. А процент римо-католиков в стране небольшой. Как относиться к этому нововведению православной пастве, Ваше Блаженство?

- Наша Церковь уже давала комментарии по этому поводу. Напомню еще раз, что Иерусалимская Церковь, на земле которой родился Спаситель мира, как мать всех Церквей, празднует это событие по Юлианскому календарю, т. е. 7-го января по новому стилю. В нашей Церкви с времен Крещения Руси святым равноапостольным князем Владимиром принят и действует устав Иерусалимской Церкви. Поэтому, несмотря на то, что в ряде православных государств Церковь перешла на Григорианский стиль, мы остаемся верными исторической традиции, не меняя стилевой календарь. Всякое изменение традиций всегда влечет за собой новые противоречия, споры и противостояния. Нам же следует сохранять единство и мир, не осуждать ближнего и дальнего, не нарушать закон христианской любви.

- Но ведь два национальных празднования Рождества в одной стране выглядит, по меньшей мере, странно. Следуя логике этого решения, нужно сделать выходными днями великие праздники мусульман и иудеев - других малочисленных конфессий …

- Не все высокие решения бывает удачными. Подавляющее большинство граждан Украины по-прежнему будет праздновать Рождество 7-го января, как наши деды и прадеды. И потом, мы свою веру во Христа подтверждаем не стилем, хотя и храним традиции, а выполнением заповедей Божиих. От того, как мы проводим Рождественский пост, как помогаем ближнему, как храним мир в семье, в обществе, насколько добросовестно выполняем свою профессиональную деятельность, зависит и отношение к нам внешнего мира, всех, кто пребывает за церковной оградой.

Поэтому не следует особенно озираться кругом, кто как живет, а держать, хранить свою веру и своей жизнью во Христе убеждать и привлекать на верный путь тех, кто не разделяет с нами празднование в этот светлый день. Любовью можно сделать то, что невозможно сделать ни спорами, ни диспутами, ни иными человеческими аргументами. «По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою» (Ин. 13, 35), - взывает к нам Спаситель мира. Если сумеем хоть немного сделать добра, следуя Заповедям Христа, Он непременно родится в душе каждого человека и наставит нас на всякую истину.

- Ваше Блаженство, во всех Ваших проповедях, и в Рождественском послании 2017 года Вы, как Предстоятель Церкви, указываете путь изменения жизни общества через исправление каждым человеком личных недостатков, греховных мыслей и дел. Что практически нужно делать для этого?

- Откроем Евангелие и попробуем сверить свою жизнь по нему. Свои мысли, чувства, отношение к другим людям. Если увидим, что наша жизнь не соответствует учению Христа, попросим Его, чтоб Он помог нам исправиться, изменить нашу поврежденную грехом природу. Чтобы исправить себя, не нужно для этого творить великих подвигов, а учиться ежедневно и ежечасно творить маленькие дела добра. Отогнали недобрую мысль о другом человеке – слава Тебе, Господи! Помогли ребенку, старику, сироте, больному – слава тебе, Господи! Главное не останавливаться, а неуклонно следовать по пути добра и личного самосовершенствования. Все это просто, а там, где просто, как говорил святой, «там Ангелов со ста». С Рождеством Христовым!!