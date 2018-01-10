В РПЦ призвали паству к "активной гражданской позиции"

В интервью газете «Аргументы и факты» спикер Московского Патриархата Владимир Легойда отметил, что Православная Церковь принципиально не участвует в политической борьбе, однако выступает в поддержку проведения выборов и рекомендует своей пастве идти на избирательные участки.

«В центре политики – вопрос о власти. Церковь не участвует в политической борьбе, потому что она за власть не борется», – заявил Владимир Легойда.

«Но тезис о том, что отделение Церкви от государства не означает ее отделения от общества, я думаю, сегодня уже даже не нужно обосновывать. Церковь и является обществом, очень большой его частью. Коль скоро мы ведем речь о большом проценте наших граждан, которые себя называют православными», – добавил он.

По словам председателя Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, Церковь полностью поддерживает проведение выборов и рекомендует своей пастве идти на избирательные участки, но не может призывать к голосованию за конкретного человека.

«Церковь считает важным вопрос активной гражданской позиции», – заключил Владимир Легойда.