В Иерусалиме прошли Антониновские чтения

В Иерусалиме, на Сергиевском подворье, 9 января стартовал новый церковный проект Русской Духовной Миссии в Иерусалиме – Антониновские чтения. Об этом сообщает Благовест-инфо.

Традиционные Антониновские чтения, посвященные памяти одного из наиболее выдающихся и известных устроителей «Русской Палестины», увлеченного исследователя библейских древностей, ученого и церковного дипломата – архимандрита Антонина (Капустина), были возрождены при участии Святейшего Патриарха Кирилла в 1994 году, когда совершалась память столетия со дня кончины архимандрита Антонина.

С 2018 года обновленные чтения, посвященные памяти архимандрита Антонина, будут проходить под эгидой Русской Духовной Миссии в Иерусалиме регулярно.

Приветственным словом чтения открыл Начальник Русской Духовной Миссии архимандрит Александр (Елисов).

Затем прозвучали доклады «Русская Духовная Миссия: 170 лет служения Церкви», который представил слушателям секретарь РДМ игумен Никон (Головко), и «Яффа: русские ворота в Святую Землю», подготовленный ключарем подворья Миссии в честь свв. ап. Петра и прав. Тавифы протоиереем Игорем Пчелинцевым.

Затем прозвучал концерт рождественских песнопений в исполнении хора студентов и выпускников Московских и Киевских духовных школ.

В чтениях приняли участие члены и клирики Русской Духовной Миссии, сестры Горненского женского монастыря, прихожане Троицкого собора в Иерусалиме и храмов Миссии в Святой Земле, представители научного сообщества и дипломатического корпуса, широкие круги израильской общественности, среди которых – видные адвокаты, юристы, архитекторы и бизнесмены государства Израиль.