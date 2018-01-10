Владыку Павла оклеветали, – пресс-секретарь Волынской епархии УПЦ стал на защиту наместника лавры

Глава пресс-службы Волынской епархии УПЦ Олег Точинский считает фейком информацию о том, что настоятель Киево-Печерской лавры владыка Павел (Лебедь) заявил, что Крым никогда не был украинским. Как сообщает "Волынь-24", об этом он написал в Фейсбуке.

"Скандальный владыка Павел сказал, что Крым - это не Украина? Да вы что? Серьезно? Вы действительно считаете, что никто даже не будет проверять ваших утверждений? Этот фейк рассчитан на лица, которые прикованы к экранам телевидения и мониторов и просто не желают разбираться в ситуации, глотая тот продукт, который им преподносится. Я вот разобрался", – уверяет Олег Точинский.

В подтверждение своих слов он предлагает послушать реплики из видео издания Цензор.НЕТ в конце 6-й минуты (с 5:53).

"- То есть Вы считаете, что Крым - не украинский, правильно?

- Украинским был, есть и будет. Ставрополь тоже украинский!", – цитирует диалог активистов и владыки Точинский.

"Да. Владыка часто эмоционально отвечает на вопросы и общается с оппонентами, но Крым "не украинским" он не называл", – резюмирует пресс-секретарь епархии.