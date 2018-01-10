Одесская епархия УПЦ осуждает действия активистов, которые обклеили листовками храмы в центре города

Одесская епархия Украинской Православной Церкви осуждает действия активистов, которые 9 января обклеили листовками храмы в центре города.

Как сообщает корреспондент "УНИАН-Религии", об этом идет речь в официальном заявлении, распространенном пресс-службой епархии.

В нем, в частности, говорится, что «9 января 2018 года, на третий день празднования Рождества Христова, храмы Украинской православной церкви, расположенные в центре Одессы, подверглись провокационной акции представителей радикальных националистических организаций».

Отмечается, что группа примерно из шести агрессивных молодых людей обклеивала наклейками двери и стены православных храмов. На требования священнослужителей, работников и прихожан храмов прекратить кощунство и хулиганские действия, молодые люди выкрикивали агрессивные оскорбления.

«Верующие расценивают эту акцию как оскорбление отеческой веры - Святого Православия, с особым кощунством совершенную в радостные и святые дни Рождественских Святок», - указывается в заявлении.

Руководство епархии призывает правоохранительные органы региона не только дать соответствующую оценку совершенному надругательству над народными святынями, но и принять все необходимые меры по недопущению подобных инцидентов в будущем.

«Провокаторы пытаются посеять рознь в украинском обществе по религиозному признаку. Недавнее глумление над зданиями еврейской общины, провокации у храмов на Святой вечер и совершенное 9 января кощунство показывают, что в нашем обществе есть деструктивные силы, не заинтересованные в достижении мира и стабильности в Украине, а напротив, сеющие раздор и смуту», - заключается в документе.

Как сообщал "УНИАН-Религии", 9 января в Одессе активисты обклеили храмы УПЦ листовками с указанием: «Осторожно, Московский патриархат!», с указанием расстояния до столицы Российской Федерации.