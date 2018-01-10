В Одессе храмы УПЦ подверглись провокации со стороны радикалов (видео)

В Одессе 9 января, на третий день празднования Рождества Христова, храмы Украинской Православной Церкви, расположенные в центре города, подверглись провокационной акции представителей радикальных националистических организаций. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии.

Группа из нескольких агрессивных молодых людей обклеевала двери и стены православных храмов наклейками, которые содержали дезинформацию и оскорбления в отношении духовенства УПЦ. На требования священнослужителей, сотрудников и прихожан храма прекратить святотатство и хулиганские действия, молодчики с агрессией выкрикивали оскорбления.

Хулиганы не скрывали, что их главной целью является создание провокации для фиксации ее на видео. Однако усилиями прихожан хулиганов выслали из храма.

В пресс-службе прокомментировали провокационную акцию как такую, которая является кощунственной и оскорбительной. “Призываем правоохранительные органы Одесского региона не только дать соответствующую оценку совершенному надругательству над народными святынями, но и принять все необходимые меры по недопущению подобных инцидентов в будущем”, – отмечается в сообщении на официальном сайте Одесской епархии.