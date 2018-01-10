В монастыре на Ганиной Яме проходит выставка "Царское Рождество", посвященная семье Николая ІІ

В первые дни января 2018 года монастырь Святых Царственных страстотерпцев в урочище Ганина Яма посетило более 8 тысяч богомольцев и паломников. Именно здесь открылась выставка «Царское Рождество 1917», посвященная столетию последнего в жизни членов царской семьи Рождества Христова, которое для них проходило в Тобольске, сообщает Православие.ru.

Повышенный интерес к месту «Русской Голгофы» связан со столетием подвига царской семьи и преданных слуг. Выставка уникальна и представляет особый интерес для всех, кто почитает царскую семью и хочет узнать больше правды о семье последнего российского императора.

Директор музейно-выставочного центра монастыря на Ганиной Яме Владимир Кузнецов отметил, что выставка, посвященная последнему Рождеству царской семьи, пользуется особым интересом паломников и туристов – в некоторые дни нового года количество посетителей экспозиции превышало тысячу человек в день.

Сотрудники музея отмечают, что наплыв посетителей в музейно-выставочный центр монастыря связан как с уникальностью выставки, так и с особым почитанием царской семьи, зверски убиенной в Екатеринбурге – городе, именуемом «Русской Голгофой».

По мнению экспертов, события 2018 года, посвященные 100-летию подвига святых царственных страстотерпцев, будут привлекать всё большее количество посетителей и участников, поскольку в обществе происходит постепенное осознание подвига царской семьи и истинной роли царя-страстотерпца Николая II в жизни Российского государства.

Рядом с монастырем Святых Царственных страстотерпцев действует Паломнический центр, где можно остановиться для того, чтобы посетить монастырские богослужения и потрудиться.