Предстоятель УПЦ раскрыл тайну освобождения пленных (репортаж "УНИАН-Религии")

Накануне Нового года и Рождества Христова, 27 декабря, произошло событие, которого больше года ждала без преувеличения вся Украина: состоялся большой обмен пленными.

В авангарде непростого переговорного процесса оказалась Украинская Православная Церковь, которая усилиями своих архиереев помогла вернуться домой, в свои семьи 73 украинцам, многие из которых находились в заключении более двух лет.

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Накануне Рождества, 4 января, предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий пригласил к себе в гости освобожденных из плена украинцев и их семьи, чтобы поздравить и обсудить проблемные вопросы дальнейших переговоров.

Встреча с предстоятелем Церкви была назначена в его резиденции на территории Киево-Печерской лавры.

Около двенадцати возле резиденции начали собираться родственники освобожденных пленных, таже и сами экс-пленные.

На встречу с предстоятелем приехал и Тарас Колодий – "киборг", который защищал Донецкий аэропорт, и был освобожден из плена усилиями УПЦ в декабре прошлого года. От худощавого парня с потухшим взглядом, каким запомнился Колодий год назад, не осталось и следа.

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«Сейчас я готовлю документы, чтобы устроиться на работу. Это будет уже гражданская работа, планирую заниматься грузовыми автомобильными перевозками, - делится планами на жизнь улыбающийся Тарас. – Связь с Церковью и теми, кто помогал мне освободиться из плена, я поддерживаю до сих пор. Общаемся по телефону, меня всегда поддерживают».

Тем временем, в холле резиденции перед встречей с Митрополитом Онуфрием заметно нервничают гости.

«Я вообще думал, что где-то спрячусь, меня и видно не будет, а тут доверили такую миссию: сказать слово Предстоятелю от имени ребят», - говорит освобожденный из плена Алексей Кириченко.

Однако Наталья Бесараб, которая дождалась из плена своего мужа, не нервничает, ведь радость от встречи с родным человеком, по ее словам, затмевает все другие чувства.

«Мой муж, Андрей Бесараб, находился в плену 19 месяцев и 5 дней. Было трудно верить, что его наконец освободят, но надежда была. В прошлом году его уже обещали освободить, но этого не произошло, что-то сорвалось, поэтому сейчас мы боялись даже дышать, лишь бы его отпустили, - признается женщина. – Мы всегда молились, и дети молились. Мы молитвой только и жили и надеялись, что Господь нам поможет. В тяжелые времена всегда обращаешься к Господу. Но когда Андрея освободили, это было словно во сне. Хотелось подойти к нему и прикоснуться, чтобы убедиться, что я не брежу. Не хотелось расставаться ни на секунду».

Как только все гости были в сборе, их пригласили в кабинет Предстоятеля. Рабочее пространство Митрополита Онуфрия моментально заполнилось десятками благодарных родственников.

«Мы очень рады, что обмен пленными произошел именно накануне Рождества Христова, ведь это праздник семьи, - поздравил собравшихся предстоятель УПЦ. – В большом, глобальном смысле семья это есть Бог и мы все творения Божьи. Это большая духовная, божественная семья. В более мелком понимании семья - это отдельные народы, отдельные семьи, когда отец, мать, сыновья, дочери собираются вместе. Собираются вместе на Рождество даже те, кто не помнит содержания этого праздника, потому что знают, что это день семьи».

Алексей Кириченко, который еще минуту назад нервно перебирал в руках четки, теперь уверенно признался Митрополиту Онуфрию, что помогло ему выжить в плену.

«Когда родные передавали туда религиозную литературу, я видел, как она помогает ребятам, - пояснил экс-пленник. – Не всегда человек под давлением растет и меняется. Иногда человек падает. Но я видел, как поднимается дух людей. Когда человек начинает читать духовную литературу, тюрьма превращается для него в монастырь. Я не принадлежал ни к одной Церкви, но именно в плену я открыл для себя Православие. Я не знал, что такое Православие».

Однако Кириченко признался предстоятелю, что до сих пор не чувствует себя освобожденным, ведь десятки других украинцев продолжают считать дни и ночи в плену.

«У меня муж больше трех лет в колонии, и я наблюдаю, какой это сложный, и к сожалению более политический вопрос, - со слезами на глазах берет слово Виктория Пантюшенко. – Поэтому участие Церкви это большой шанс на то, что все ребята могут быть возвращены. Мы очень волнуемся, что пленных на той стороне осталось мало, и процесс переговоров может затянуться надолго. Но остались люди, которые очень нуждаются в свободе».

Внимательно выслушав взволнованную женщину, Митрополит Онуфрий заверил, что работа по освобождению украинцев продолжится и в дальнейшем.

«В процессе обмена, который состоялся, наша Церковь принимала непосредственное участие. Однако мы не завершаем этот процесс. Мы подали новые списки со своими предложениями и теперь, на той стороне, эти списки будут рассматриваться. Второй этап, если мы договоримся, не будет последним, будет продолжение, и мы будем ходатайствовать, молиться, просить Бога и людей пока всех своих пленных мы не заберем к себе домой», - сказал Предстоятель УПЦ.

Митрополит Онуфрий подчеркнул, что для того, чтобы процесс обмена не завершался, Церковь должна получить списки тех, кто остался в плену.

«Я хочу, чтобы нам передавали списки: кто, где остался, с конкретными фамилиями, ведь процесс идентификации человека очень сложный. Мы уже подали новые списки, но там немного людей: около 10 человек, сейчас они проверяются», - добавил Блаженнейший Онуфрий.

По словам родственников пленных, отдельная проблема узнать где именно находится в плену брат, муж, сын. Например, пани Алина жалуется, что почти 3 года не может выяснить, куда делся ее родной брат Александр Бондарь, который защищал аэропорт Донецка.

«Ребята из плена говорят, что он жив, ведь они видели его, однако другая сторона нам не дает подтверждения этой информации. Я рассчитываю на то, что священники, которые имеют возможность находиться на той стороне, смогут найти наших ребят, достучаться, чтобы их допустили в те места, где еще содержатся наши ребята», - говорит пани Алина.

«Ко мне уже обращались с такими вопросами и мы пересылали списки нашим священникам, которые служат на той территории, - отвечал Предстоятель УПЦ. – Однако священник не может пойти в тюрьму и спросить кто там есть, а кого нет. Это не наша компетенция. Не смотря на это, наши священники обращались к той стороне, и положительных результатов очень мало. Надо молиться Богу, чтобы они мягче относились к этому вопросу».

В завершение встречи предстоятель УПЦ раскрыл тайну, благодаря которой Православной Церкви удачно удается договариваться об освобождении украинцев из плена.

«Занимаясь процессом освобождения пленных, мы действуем в плоскости милосердия. Политики, как правило, действуют в плоскости закона. Они уверяют, что те люди, которые содержатся у нас, по закону – преступники, а наши пленные - нет. Та сторона говорит наоборот. Но если мы не научимся прощать друг друга, у нас жизни не будет на земле: мы друг друга поедим и нам не надо дьявола. Дьявол будет отдыхать, а мы друг друга уничтожать, поэтому должно быть прощение. Церковь участвует в этом процессе только в плоскости милосердия», - заключил Митрополит Онуфрий.

Дмитрий Александров, "УНИАН-Религии".