Трансляции Рождественских богослужений УПЦ посмотрели более 6 млн. человек

Около 6,2 млн. человек посмотрели прямые трансляции торжественных богослужений, прошедших в Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре накануне и в праздник Рождества Христова. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на inter.ua.

Праздничное всеночное бдение 6 января и Божественную литургию 7 января возглавил Блаженнейший Митрополит Киевский и всей Украины Онуфрий.

В субботу прямая трансляция вечернего Рождественского богослужения прошла с долей 10,1 % по массовой всеукраинской аудитории 18+. А в воскресенье, 7 января, доля Рождественской Божественной литургии составила 9,4 %.

Также 6 января телеканал «Интер» показал документальный проект собственного производства «От Рождества до Крещения». Зрители получили возможность вместе со съемочной группой пройти по земному пути Иисуса Христа — от Рождества и до Крещения в Иордане. Доля документального проекта составила 8,7 % среди зрителей 18+ в Украине.