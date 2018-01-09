Патриарх Кирилл, говоря об обмене военнопленными, сказал, что "небо не закрыто"

В преддверии Нового Года и Рождества Христова произошел массовый обмен военнопленными - первый этап программы обмена в реализации которого с самого начала и до сегодняшнего дня активное участие принимает Православная Церковь.

Об этом сказал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в интервью, размещенном на patriarchia.ru.

"Что же касается всей нашей Церкви, то мы в меру своих сил пытались содействовать возвращению пленных. По милости Божией, в преддверии Нового Года и Рождества Христова произошел массовый обмен военнопленными, хоть и не такой, как мы бы хотели. Поэтому мы считаем, что это первый этап программы обмена военнопленными, в реализации которого с самого начала и до сегодняшнего дня активное участие принимает наша Церковь", - сказал Патриарх Кирилл.

Также он напомнил о важности молитвы, так как "те, кто проходил через опыт молитвы, знают, что небеса отвечают".

"В течение жизни человек постоянно обращается с молитвой к Богу и остается до конца дней верующим. Это означает, что он получает ответ, что небо для него не закрыто. И в этом смысле, когда мы говорим, что молимся за мир, за примирение людей в Украине, за преодоление братоубийственного конфликта, мы вкладываем в свои слова нашу уверенность в том, что Господь приклонит в какой-то момент милость к украинскому народу", - сказал Патриарх Кирилл.