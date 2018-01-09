Бойцы АТО на реабилитации посетили Свято-Покровский храм в Бориславе

В день Собора Пресвятой Богородицы, 8 января, Свято-Покровский храм посетили гости - бойцы АТО из восточных областей Украины, которые проходят реабилитацию в бальнеологическом курорте Трускавец. Об этом сообщается на сайте Львовской епархии УПЦ.

Солдаты помолились на Божественной литургии, где была вознесена молитва за мир в нашем многострадальном государстве.

После этого была краткая экскурсия по храму и праздничный обед, где местные хозяйки угощали ребят с востока галицкими традиционными вкусностями. Также хозяйки чествовали и колядовали гостям.