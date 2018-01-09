Бойцы АТО на реабилитации посетили Свято-Покровский храм в Бориславе
21:08, 09 января 2018
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Солдаты помолились за мир в нашем многострадальном государстве / upc.lviv.ua
В день Собора Пресвятой Богородицы, 8 января, Свято-Покровский храм посетили гости - бойцы АТО из восточных областей Украины, которые проходят реабилитацию в бальнеологическом курорте Трускавец. Об этом сообщается на сайте Львовской епархии УПЦ.
Военные проходят реабилитацию после службы / upc.lviv.ua
Солдаты помолились на Божественной литургии, где была вознесена молитва за мир в нашем многострадальном государстве.
После этого была краткая экскурсия по храму и праздничный обед, где местные хозяйки угощали ребят с востока галицкими традиционными вкусностями. Также хозяйки чествовали и колядовали гостям.
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