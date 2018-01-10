Община Кафедрального собора строит самый большой храм УПЦ и кормит малоимущих

Строительство Кафедрального собора началось в 2007 году, и хотя проект самого большого собора Украины предполагает масштабные и длительные работы, община Собора Воскресения Христова уже живет насыщенной жизнью. Прихожане активно помогают в строительстве кафедрального комплекса, занимаются благотворительной и миссионерской деятельностью, а также вместе посещают святые места. Прихожане поделились самыми яркими событиями из жизни общины Кафедрального собора за 2017 год.

Церковная жизнь и духовные возрастания

Несмотря на тяжелые испытания, которые выпали на долю страны и Церкви в 2017 году, община Кафедрального собора, под руководством викария Киевской Митрополии – Преосвященнейшего епископа Бородянского Варсонофия, милостью Божией, продолжает послушание в созидании Кафедрального собора и духовном возрастании.

В уходящем году Богослужебная жизнь на территории Кафедрального комплекса разнообразилась юбилейными праздниками и приездом гостей. Община собора молитвенно отпраздновала день пятилетия архиерейской хиротонии епископа Варсонофия, в Андрее-Владимирском храме служили многие гости, архиереи и священники УПЦ. В течение года в храмах кафедрального комплекса служили представители братских Православных Церквей Антиохийского Патриархата и Элладской Церкви, от общения с которыми у священства и прихожан остались самые теплые воспоминания.

Летом в Андрее-Владимирском храме торжественно встретили слезоточивую икону Божией Матери «Боянскую», которая шла Крестным ходом с молитвами о мире в Украине. В 2017 году благотворитель Артур Палатный, пожертвовал Андрее-Владимирскому храму икону с частицей мощей апостола Андрея.

Строительство главного собора УПЦ

Постройка Кафедрального комплекса продолжается уже десять лет. Бригада строителей в марте прошлого года провели строительные работы по закрытию служебных проемов по всему периметру собора. Также всех нас волнует сохранение уже построенных конструкций, для этого на отдельных участках церковного комплекса провели штукатурные работы, сделали внешний и внутренний водоотвод, который уменьшил количество осадков, попадаемых внутрь собора.

Летом провели работы по гидроизоляции швов в перекрытии второго этажа, а также работы по обустройству служебных помещений. Весь периметр собора закрыли строительной сеткой и пленкой для защиты от осадков и пыли.

Отремонтировали и обустроили просторную ризницу для хранения облачений священнослужителей, комнату для иконописной и воскресной школы, кабинет для старосты Андрее-Владимирского храма.

Стены светлого Андрее-Владимирского храма за четыре года жизни общины закоптились и, при помощи спонсоров, в апреле 2017 года, нам удалось покрасить внутреннюю часть храма.

Постепенно обживаем имеющиеся помещения, так, во время осенних работ в Кафедральном соборе был обустроен большой склад, в сентябре-октябре реконструировали помещения галереи «Соборная», отремонтировали коммуникаций территории, обустроили рампу при служебном входе с южной стороны стилобата собора.

Миссионерская и просветительская работа

В 2017 году наше издательство выпустило: молитвословы, календари, книги для детей и др. Особенно хотим отметитьи ллюстрированный календарь «АФОН» на 2018 год, а также Семейный молитвослов, аналогов которому нет в лавках Украины.

Наш Кафедральный листок с интересными и порой эксклюзивными материалами, которые подготавливала редакционная коллегия информационно-издательского отдела, продолжил свою жизнь. На сайте Кафедрального собора ежедневно можно почитать о нашей жизни. Видеостудия Кафедрального собора запустила видеоканал издательства на YouTube.

Социальная работа и помощь малоимущим

Священники и сотрудники социального отдела многократно посещали взрослые и детские больницы, дома престарелых, лагеря беженцев, военные госпитали, онкологические центры, детские дома, семьи инвалидов,реабилитационные центры, дома социальной опеки, общества инвалидов, сирот, приюты для несовершеннолетних,места заключения, куда привозили гуманитарную помощь и поздравительные наборы к праздникам.

Также мы продолжаем участвовать в социальном проекте «Друзья на улице»: при Кафедральном соборе оказываетсяпомощь нуждающимся людям, практически ежедневно на территории собора малоимущим предоставляется чай с выпечкой, и, по возможности, продуктовые наборы. Отдельно можно выделить поездки социального отдела с подшефными семьями инвалидов по храмам и монастырям Украины. Руководитель социального отдела Богданова Елена за заслуги перед Церковью в 2017 году награждена церковным орденом.

Паломничества

В прошлом году сотрудники и прихожане собора ездили в поездки и паломничества по святым местам Украины. Эти поездки оставили большой след в душах людей, надеемся на продолжение паломнических программ в будущем году.

В рамках празднования Дня Крещения Руси в Кафедральном соборе мы принимали паломнических группы из других городов, организовывали питание и ночлег. Епископ Бородянский Варсонофий принял участие во встрече с Премьер-министром Украины в заседании по делам религии с представителями различных конфессий.

Воскресная и иконописная школы

Набирает обороты деятельность воскресной школы под руководством прот. Сергия Дерменжи. Деток в нашей школе стало заметно больше, преподаватели проводят интересные уроки, которые увлекают детей, и те задерживаются гораздо позже отведенного времени.

В этом году воскресная школа для людей с проблемами слуха «Слышать сердцем» отметила свое 7-летие. Руководитель школы – доцент КДА Анна Блощинская.

Сергей Ильчишин продолжает работу в иконописной школе в честь св.Алипия Печерского, в прошлом году прошел первый экзамен для учеников школы, после которого они были переведены на второй курс обучения.

Несмотря на тяжелую экономическую и политическую ситуацию мы сохраняем христианскую выдержку и спокойствие. Будучи с Господом единым телом, желаем вам в наступающем году пребывать в братолюбии и молитвенном единстве!