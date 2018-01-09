Митрополит Онуфрий возглавил праздничное богослужение в Феофании

15:05, 09 января 2018
Православие
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Блаженнейший Митрополит Онуфрий возглавил праздничное богослужение в Феофании / news.church.ua

В день памяти святого архидиакона и первомученика Стефана, 9 января, Блаженнейший Митрополит Онуфрий возглавил Божественную литургию в Свято-Пантелеимоновском женском монастыре Киева (Феофания). Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ. 

Сегодня также праздунется память преподобного Вонифатия Киевского, подвижника Пантелеимоновского монастыря, живший в 1785-1871 годах. Он отличался подвижнической жизнью, благотворительностью, прозорливостью и приложил много усилий для обустройства монастыря. 20 февраля 2011 по случаю причисления к лику святых прп. Вонифатия Киевского состоялись торжества, которые возглавил Блаженнейший Митрополит Владимир.

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Его Блаженству сослужил архиепископ Серафим и духовенство обители.

В конце богослужения Предстоятель совершил краткий молебен преподобному Вонифатию Киевскому, после которого поздравил насельниц, прихожан и паломников обители с праздником и благословил всех присутствующих.

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