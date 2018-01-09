Сайт Запорожской епархии УПЦ поддался хакерской атаке

В канун Рождества сайт Запорожской епархии УПЦ, работающий по адресу HRAM.ZP.UA, поддался мощной DDoS-атаке. Об этом сообщает "Заноза".

«Это – боты, тролли и прочая «плотоядная живность», населяющая Интернет, и пытающаяся извратить реалии за вознаграждение. Это – даже не прихожане Киевского Патриархата, которых, не смотря на попытки статистических фальсификаций, больше не становится. Это – прихожане сайтов для социально неполноценных, озлобленных людей, готовых за копеечку выбрасывать желчь против того, на кого поступает заказ.

В любом случае мы благодарны атакующим, так как они воочию показывают, что мы на правильном пути – заметьте», - сообщили изданию в пресс-службе Запорожской епархии УПЦ.

По состоянию на 9 января сайт не работает.