Радикалы намерены продолжить акции, направленные против УПЦ

Активисты общественной организации "С14" намерены продолжить акции, направленные против Украинской Православной Церкви; Киево-Печерская лавра будет центральной локацией таких акций. Об этом сообщает “Обозреватель".

Отвечая на вопрос, что в "С14" планируют предпринять после акции, проведенной в лавре 8 января, координатор С14 Маркиян Яциняк пообещал: "Наши следующие акции будут более масштабными и более продолжительными. Возможно, в формате блокады или какого-то другого интересного креатива".

"Точкой приложения сил будет только лавра?" - попросил уточнить "Обозреватель". "Возможно, будут и другие объекты, но лавра – главный...", - в частности, заявил он.

Как ранее сообщал "УНИАН-Религии", примерно 30 радикалов из националистической организации С14 вечером, 8 января, в день праздника Собора Пресвятой Богородицы, предприняли попытку заблокировать въезд на территорию Киево-Печерской лавры.