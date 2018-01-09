В епархиях УПЦ проведут вечера колядок и рождественские концерты

Вечера колядок и рождественские концерты для детей пройдут в епархиях УПЦ в ближайшие дни. Об этом сообщает "Фома в Украине".

В Горловке состоялся Рождественский епархиальный концерт для воскресных школ. 9 января ребята представят постановку на Рождественском епархиальном концерте для школьников, изучающих христианскую этику, и детей из социально-незащищённых категорий. Также в Горловской епархии запланирован ряд мероприятий, организованных отдельными воскресными школами и приходами.

9 января, в Житомирском областном академическом музыкально-драматическом театре имени И. Кочерги в седьмой раз состоится благотворительный вечер колядок для детей. На сцене выступят известная хоровая капелла «Орея» (регент — Александр Вацек), хор Свято-Ольгинского храма, детский хор Покровского храма, архиерейский хор Спасо-Преображенского и хор Крестовоздвиженского кафедральных соборов в г. Житомир, победитель шоу «Голос країни 3» Артем Кондратюк, заслуженные артисты Украины Ирина Шинкарук, Юрий Градовский и др. не пройдет концерт без вертепа — его покажут воспитанники воскресной школы храма в честь Рождества Богородицы (г. Барановка). Также среди гостей — протоиерей Роман Барановский.

В среду 10 января во Дворце культуры Луцка состоится праздничное действо для самых маленьких жителей города. Воспитанники воскресной школы при Свято-Покровском кафедральном храме подготовили зрителям Рождественский спектакль и колядки. Также всех гостей ожидают игры и подарки. Вход свободный. Начало в 17.00.

В пятницу 12 января пройдет ежегодный епархиальный благотворительный вечер колядок «Христос рождается — славим Его!». Начало мероприятия в 17.00. Вход свободный.

4 и 17 января состоятся Рождественский концерт и традиционный вечер колядок «Святвечер» в Запорожье. Мероприятия пройдут на сцене ДК «Днепроспецсталь» и в Свято-Покровском архиерейском соборе. Оба концерта организовывает Запорожская пархия УПЦ.

В концерте в «Днепроспецсталь» примут участие ансамбль народной песни и бытового танца «Оксамит», творческие коллективы ДК «Днепроспецсталь», ДК «Металлургов», Запорожского городского дворца детского и юношеского творчества и другие. На вечере колядок традиционные рождественские песни исполнят творческие коллективы из благочиний Запорожской епархии. Вход на оба мероприятия свободный.