Патриарх Кирилл уточнил, когда наступит конец света

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл считает, что "конец света", о котором много говорится в Библии, наступит тогда, когда человеческое общество перестанет быть жизнеспособным и наступит "тотальное господство зла". Об этом сообщает РИА Новости.

"В каком случае может наступить и вообще наступит конец света? В том случае, если человеческое общество перестанет быть жизнеспособным. Когда оно исчерпает ресурс к тому, чтобы существовать. В каком случае это может произойти? В том случае, если наступит тотальное господство зла", — сказал патриарх в традиционном рождественском интервью.

Он пояснил, что "зло не жизнеспособно" и "система, в которой превалирует зло, не может существовать". "И если зло будет нарастать, если оно вытеснит добро из человеческой жизни, тогда и наступит конец", — заявил предстоятель.

По его мнению, "безудержное нарастание" зла в человеческом обществе начнется именно тогда, когда "точка зрения, ставящая на одну доску добро и зло, восторжествует в глобальном масштабе".

"И поскольку мы сегодня находимся даже уже не в начале этого процесса, а какой-то определенный период времени пройден, история какая-то уже исчерпана, то как же Церкви об этом не говорить, как же не бить в колокола, как же не предупреждать о том, что мы вступили на страшно опасную тропу самоуничтожения? Если Церковь об этом не будет говорить, кто будет об этом говорить?" — сказал Патриарх.