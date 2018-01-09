Митрополит Онуфрий возглавил вечерню и принимал поздравления с Рождеством в Киево-Печерской лавре

Накануне дня памяти первомученика Стефана, 8 января, Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий возглавил праздничную вечерню в Трапезном храме преподобных Антония и Феодосия Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Богослужение началось с торжественной встречи Предстоятеля.

С Его Блаженством за богослужением также молились наместник Киево-Печерской Лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел, управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, архиепископ Бучанский Пантелеимон, архиепископ Макаровский Иларий, архиепископ Нежинский и Прилукский Климент, архиепископ Боярский Феодосий, епископ Бородянский Варсонофий, епископ Иванковский Кассиан, епископ Гостомельский Тихон, епископ Барышевский Виктор, епископ Белогородский Сильвестр, братия обители, студенты Киевских духовных школ и многочисленная паства Предстоятеля.

В конце богослужения Блаженнейшему Митрополиту Онуфрию было возглашено многолетие, после чего митрополит Бориспольский и Броварской Антоний зачитал приветствие Предстоятелю от Священного Синода, епископата и всех верных Украинской Православной Церкви, в котором высказано пожелание, чтобы Господь укреплял силы Блаженнейшего Владыку и давал терпения и дальше нести крест предстоятельского служения.

Блаженнейший Владыка поблагодарил за поздравления и также произнес слово. “Пусть Спаситель, Который пришел на нашу землю и принял смерть ради нашего спасения, помогает каждому нести свой крест, быть благодарными Богу, и освободиться от греха”, – пожелал Архипастырь всем верным.

После этого Предстоятель принимал поздравления паствы, а многочисленные хоровые коллективы исполняли колядки и другие рождественские песнопения.