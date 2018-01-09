В Святогорской Лавре состоится Рождественский фестиваль колядок
07:39, 09 января 2018Православие
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Фестиваль колядок традиционно проводится в Святогорской лавре / youtube.com
В Свято-Успенской Святогорской Лавре 12 января состоится Рождественский фестиваль колядок. Анонс события опубликован на сайте лавры.
"По сложившейся в обители доброй традиции в дни попразднства Рождества Христова во Святых Горах проводится Рождественский фестиваль колядок — особых праздничных песнопений, прославляющих Родившегося в мир Христа-Спасителя. В этом фестивале принимают участие братия Святогорской Лавры, а также её многочисленные гости, стекающиеся сюда в эти дни для славословия Богомладенца Христа и Его Пречистой Матери", - сообщают организаторы фестиваля.
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