В Святогорской Лавре состоится Рождественский фестиваль колядок

07:39, 09 января 2018
Православие
1197 0
Фестиваль колядок традиционно проводится в Святогорской лавре / youtube.com

В Свято-Успенской Святогорской Лавре 12 января состоится Рождественский фестиваль колядок. Анонс события опубликован на сайте лавры.  

"По сложившейся в обители доброй традиции в дни попразднства Рождества Христова во Святых Горах проводится Рождественский фестиваль колядок — особых праздничных песнопений, прославляющих Родившегося в мир Христа-Спасителя. В этом фестивале принимают участие братия Святогорской Лавры, а также её многочисленные гости, стекающиеся сюда в эти дни для славословия Богомладенца Христа и Его Пречистой Матери", - сообщают организаторы фестиваля. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter