В Святогорской Лавре состоится Рождественский фестиваль колядок

В Свято-Успенской Святогорской Лавре 12 января состоится Рождественский фестиваль колядок. Анонс события опубликован на сайте лавры.

"По сложившейся в обители доброй традиции в дни попразднства Рождества Христова во Святых Горах проводится Рождественский фестиваль колядок — особых праздничных песнопений, прославляющих Родившегося в мир Христа-Спасителя. В этом фестивале принимают участие братия Святогорской Лавры, а также её многочисленные гости, стекающиеся сюда в эти дни для славословия Богомладенца Христа и Его Пречистой Матери", - сообщают организаторы фестиваля.