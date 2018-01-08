Заседание Священного синода РПЦ проведут в Белоруси

Проведение заседания Священного синода Русской православной церкви (РПЦ) планируется на осень нынешнего года, ожидается приезд Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом сообщил в воскресенье митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший экзарх всея Белоруссии, сообщает ТАСС.

"Мы ожидаем приезд Святейшего Патриарха Московского и всея Руси. Скорее всего, это будет где-то в середине октября", - отметил предстоятель Белорусской православной церкви в интервью белорусскому телеканалу ОНТ.

Митрополит Павел пояснил, что визит главы РПЦ будет приурочен к проведению заседания в Белоруссии Священного синода Русской православной церкви. "Ожидается, что приедут постоянные и временные члены Священного синода. Святейший хочет провести у нас заседание Священного синода Русской православной церкви", - сообщил митрополит. "Это будет чрезвычайно важное событие", - заявил глава Белорусской православной церкви.