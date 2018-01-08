Митрополит Онуфрий возглавил Божественную литургию в храме Рождества Христова в Киеве

В день памяти Собора Пресвятой Богородицы, 8 января, Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий совершил Божественную литургию в храме в честь Рождества Христова в районе метро Оболонь. Киева. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Строительство храма Рождества Христова на Оболони началось в 2006 году. 5 января 2008 года церковь была освящена Блаженнейшим Митрополитом Владимиром, а уже на следующий день здесь совершили первую Литургию. В нижнем этаже есть еще один храм – в честь мученика Валентина.

Его Блаженству сослужил наместник Киево-Печерской Лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел, архиепископ Боярский Феодосий, а также клирики храма и гости в священном сане.

На малом входе клирики храма были удостоены богослужебных наград.

За богослужением была вознесена сугубая молитва о мире в Украине.

Блаженнейший Митрополит Онуфрий совершил диаконскую хиротонию над студентом II курса магистратуры Киевской духовной академии монахом Анатолием (Чирченком).

В конце богослужения Предстоятель поздравил паству с праздником и вручил церковные награды благотворителям.