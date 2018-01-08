В Черкасской епархии УПЦ сообщают о чудесном обновление святынь

Накануне Рождества Христова в кафедральном Михайловском соборе Черкасс произошло очередное из ряда обновлений церковных святынь. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу Черкасской епархии.

Утром 5 января 2018 года, после совершения уставного богослужения Царских часов Навечерия Рождества Христова, было замечено, что большое центральное паникадило засияло так, словно его кто-то помыл, хотя для мытья данной вещи необходимо выставлять особые леса, чтобы добраться до нее, сообщается на сайте епархии.

В епархии отмечают, что чудесные явления в Михайловском кафедральном соборе начались еще в 2015 году. После Божественной Литургии в день памяти Казанской иконы Божьей матери во время чтения акафиста икона Пресвятой Богородицы “Казанская”, что в Николаевском приделе, просветлелась. Исчезли недостатки и чернота, которые появились со временем на этом святом образе.

После этого обновилась икона вмч. Пантелеимона, которая была написана в конце XIX века на Святой Горе Афон. Это уже было второе обновление этой иконы, первое, незначительное, состоялось несколько лет назад. Таким образом обновились иконы Нерукотворного Спаса, вмч. Варвары, Софии – Премудрости Божьей, а последней обновилась также “Казанская” икона Пресвятой Богородицы в Ильинском приделе, с противоположной стороны от первой.

Так, в частности, икона Софии – Премудрости Божией, которая настолько почернела, что невозможно было разобрать, какой именно сюжет изображен на доске, обновилась так, что стали четко просматриваться даже мелкие декоративные элементы.

В это же время начали обновляться и уже обновились кабинетные и келейные иконы митрополита Черкасского и Каневского Софрония, а также иконы на некоторых митрах и двух панагиях.

В период Великого поста 2016 года произошло обновление росписей в Михайловском Черкасском и частичное - в Покровском и Бориспольском соборах. В Борисполе обновились также мозаичные панно, которые опоясывают храм с внешней стороны.

Осенью прошлого года начали обновляться несколько икон в трапезной епархиального управления, а теперь обновились и литографические иконы, которые выгорели от долговременного попадания на них солнечного света.

«Каждый, кто читает это из духовенства и мирян, – обратился владыка Софроний к посетителям епархиального сайта, – помолитесь за нашу епархию, за меня лично, весь клир и православных людей Черкасского края. Потому что из истории видно, что данные явления не были добрыми знаками, а наоборот предостережением на будущее. Я не знаю, что должно быть, и не могу до конца понять сущности этого. Поэтому прошу у всех вас молитв!».