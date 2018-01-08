В РПЦ готовы воспитывать детей, чьи матери находятся в кризисных ситуациях

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, посетив в праздник Рождества Христова центр гуманитарной помощи для женщин в кризисной ситуации, отметил, что Русская Православная Церковь готова принять детей, родители которых этого сделать не могут. Об этом сообщает РИА Новости.

Если женщина оказалась в ситуации, когда не сделала аборт, но реально не может воспитывать ребенка, надо, чтобы таких детей отдавали нам (Русской Православной Церкви. — Прим. ред.), не лишая женщину материнства", — сказал патриарх.

При этом он отметил, что не стоит сравнивать это с детским домом, так как женщина "может прийти в любой момент и забрать ребенка".

В свою очередь председатель Синодального отдела по благотворительности епископ Орехово-Зуевский Пантелеймон отметил, что при нескольких монастырях уже действуют центры семейного устройства. В них находятся дети, родители которых оказались не готовы или не способны к их воспитанию.