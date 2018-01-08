В Грузии прошли Рождественские богослужения и шествия

Во всех действующих православных храмах Грузии в ночь на воскресенье и 7 января утром прошли Рождественские богослужения. Об этом сообщает информагенство ТАСС.

В Тбилиси в Кафедральном соборе Святой Троицы божественную литургию отслужил Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй, а архидьякон Деметре Давиташвили зачитал рождественское послание Главы Грузинской Православной Церкви (ГПЦ).

На праздничной службе в Соборе присутствовали тысячи прихожан, в их числе президент страны Георгий Маргвелашвили, премьер-министр Георгий Квирикашвили, председатель парламента Ираклий Кобахидзе, представители общественно-политических кругов, видные деятели культуры.

По призыву ГПЦ жители Тбилиси и других городов и районов встретили Рождество зажженными в окнах домов свечами. Эту традицию несколько лет назад ввел сам Илия Второй - с его благословения в Рождественскую полночь в окнах домов каждая семья зажигает церковную свечу, призванную осветить Пресвятой Богородице и младенцу Иисусу Христу путь в их дома и сердца.

В воскресенье днем по центральным улицам городов и районов Грузии прошли рождественские шествия "Алило" ("Аллилуйя"), насчитывающие 15-вековую историю.

В Тбилиси шествие проходило по центральному проспекту Руставели, площади Свободы, улицам Пушкина и Бараташвили, затем направится к Кафедральному Собору Святой Троицы.

По пути следования участников шествия в запряженные быками тележки жители и гости Тбилиси складывают подарки - сладости, фрукты, игрушки, другие дары, которые будут розданы детдомам, приютам для престарелых, больницам и нуждающимся. В период Советской власти в Грузии (1921-1990) "Алило" не проводилось, в середине 1990-х годов по инициативе Илии Второго "Алило", которое отмечалось с V века, вновь восстановлено.