Патриарх Кирилл разделил рождественский обед с бездомными

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в праздник Рождества Христова побывал в центре помощи бездомным "Ангар спасения" в Москве, призвал развивать социальную помощь в каждом храме и пообещал не оставлять людей, нуждающихся в помощи. Об этом сообщает РИА Новости.

По традиции, патриарх Кирилл в дни Рождества и Пасхи посещает медицинские и социальные учреждения. "Ангар спасения", созданный православной службой "Милосердие", является единственным в Москве центром комплексной помощи бездомным, где нуждающиеся могут согреться, поесть, получить доврачебную помощь, помыться, постричься и получить теплые вещи. Патриарх осмотрел душевые комнаты, парикмахерскую, вещевой склад и пообедал с оставшимися без крова обитателями ангара.

"Мне очень близко то, что вижу сейчас, потому что мое детство проходило в бедности. Пять человек жили в одной комнате в коммуналке, но жили очень бедно. В 15 лет я должен был уйти из дома, чтобы заработать себе на хлеб, и зарплата была такая мизерная, что на день приходилось меньше рубля. Всю жизнь вспоминаю этот опыт бедности, и многого в жизни я бы не понял, если бы через этот опыт не прошел", — рассказал бездомным первоиерарх Русской церкви.

Он пожелал собравшимся попробовать найти выход из тяжелого положения и заверил, что Церковь сделает все возможное для того, чтобы им помочь. "Это то место, где вы можете принять нужное решение, тем самым вы сделаете этим самый большой подарок тем людям, которые тут трудятся — беззаветно, в силу своих христианских убеждений, не имея от этого ни богатства, ни славы, ни почета", — подчеркнул он.