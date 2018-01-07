В Киево-Печерской лавре тысячи православных христиан встретили Рождество Христово

В день праздника Рождества Христова, 7 января, Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий совершил Божественную литургию в Трапезном храме преподобных Антония и Феодосия Свято-Успенской Киево-Печерской лавры. Сообщает news.church.ua.

За богослужением Блаженнейший владыка совершил сугубую молитву о мире в Украине.

После запричастного стиха митрополит Павел зачитал Рождественское послание Предстоятеля.

В конце Литургии перед иконой Рождества состоялся чин славления.

По завершении богослужения в Крестовоздвиженском храме Киево-Печерской лавры Блаженнейшего владыку поздравили с Рождеством Христовым и пропели праздничные колядки насельники обители, студенты Киевских духовных школ, многочисленные хоровые коллективы и прихожане храмов Киевской епархии УПЦ.

По традиции в период рождественских праздников, которая продлится двенадцать дней и называется святки, верующие возвещают всем о пришествии в мир Сына Божьего особыми песнопениями – колядками.