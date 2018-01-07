В РПЦ заявили, что готовят полный обмен военнопленными "всех на всех"

Русская Православная Церковь рассматривает декабрьский обмен пленными "как первый шаг на пути к полному обмену всех на всех и восстановлению мира на юго-востоке Украины".

Об этом официальный спикер РПЦ Владимир Легойда рассказал в интервью "КП".

"Мы рассматриваем этот обмен как первый шаг на пути к полному обмену всех на всех и восстановлению мира на юго-востоке Украины. Для нас это главное", - сказал Владимир Легойда.

"Наша Церковь является единственной общественной миротворческой силой и на Украине. Последний тому пример - обмен пленными на Донбассе 27 декабря при содействии Патриарха Кирилла и митрополита Онуфрия, предстоятеля Украинской Православной Церкви", - сказал спикер РПЦ.