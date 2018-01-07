В РПЦ заявили, что готовят полный обмен военнопленными "всех на всех"
01:19, 07 января 2018
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Владимир Легойда
Русская Православная Церковь рассматривает декабрьский обмен пленными "как первый шаг на пути к полному обмену всех на всех и восстановлению мира на юго-востоке Украины".
Об этом официальный спикер РПЦ Владимир Легойда рассказал в интервью "КП".
"Мы рассматриваем этот обмен как первый шаг на пути к полному обмену всех на всех и восстановлению мира на юго-востоке Украины. Для нас это главное", - сказал Владимир Легойда.
"Наша Церковь является единственной общественной миротворческой силой и на Украине. Последний тому пример - обмен пленными на Донбассе 27 декабря при содействии Патриарха Кирилла и митрополита Онуфрия, предстоятеля Украинской Православной Церкви", - сказал спикер РПЦ.
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