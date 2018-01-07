В Рождественский сочельник Блаженнейший Митрополит Онуфрий возглавил всенощное бдение в Киево-Печерской лавре

6 декабря, в Навечерие Рождества Христова, Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий возглавил всенощное бдение в Трапезном храме преподобных Антония и Феодосия Свято-Успенской Киево-Печерской лавры. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Всенощное бдение, которое совершается в Рождественский сочельник, отличается от других богослужений своей структурой – оно состоит из большого повечерие с литией и освящением хлебов, а также полиелейной утрени с первым часом.

По завершении богослужения Митрополичий хор исполнил рождественские песнопения.

7 января в 08.30 в Трапезном храме состоится торжественная Божественная литургия, которую возглавит Блаженнейший Митрополит Онуфрий. Богослужение будет транслироваться украинскими телеканалами.