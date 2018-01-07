Рождение Спасителя принесло людям свободу от зависимости - управделами УПЦ

В канун Рождества Управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) рассказал о духовном смысле пришествия Иисуса Христа на землю, о современном воспитании и духовной свободе. Размышления владыки публикует "Комсомольская правда в Украине".

"Как возникает зависимость? Истоки любой зависимости исключительно в душевной плоскости. Жить только душевными проявлениями – опасная вещь. Душевность – это те качества, которыми человек наделен от природы или которые воспитал в себе. Доброта, честность, скромность нам, к примеру, достаются нам от родителей генетически. Но это далеко не духовность.

Чувства душевного человека замыкаются на нем самом, и стоит измениться каким-то обстоятельствам, меняется и сам человек: честность становится ложью, скромность – хвастовством, смелость – трусостью.

Различие между духовностью и душевностью такое же, как между солнцем и луной. Луна освещает ночную тьму, но не дает тепла. Из всех небесных светил только солнце является для нас источником одновременно тепла и света.

Душевный человек может быть и нерелигиозным, ведь не всегда ищет высший смысл. Замыкаясь на себе, зачастую такие люди стремятся только к внутреннему комфорту.

Душевная любовь – это всегда зависимая любовь. Ее плоды – беспрерывное волнение и тревога: волнение – как бы приобрести, тревога – как бы не потерять.

Любовь духовного человека лишена страха и тревоги, потому что ее стремление – Бог. Лишь в Боге она обретает полноту. Такой человек не боится никого и ничего потерять, потому что не требует взаимности. Духовный человек знает из опыта: его любит Бог. И на этом знании держатся вся его жизнь и все его чувства. Поэтому любящий Бога стойко и терпеливо переносит любые неурядицы, не изменяя себе и своим принципам.

К сожалению, современная культура воспитывает в наших современниках в основном только низшие качества. Большинство сериалов, которыми пресыщено телевидение, отражает эту мелкую душевность, тормозящую процесс духовного развития людей. И ведь только когда душевность подчиняется духу, человек развивается правильно и гармонично.

Рождение в мир Спасителя принесло людям невиданную ранее свободу. Свободу от любой зависимости. Но не каждый смог ею воспользоваться.

Пусть наступающее Рождество Христово изменит в лучшую сторону нашу жизнь и даст ощутить глоток той свободы, испытав которую мы уже не сможем быть другими!"