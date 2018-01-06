Митрополит Антоний напомнил историю Рождества и рассказал, почему в этот день важно прийти в храм

В день Рождества Христова верующие, которые приходят на Божественную литургию в храм, становятся единой православной семьей, которая молиться Богу о самом главном.

Управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) призвал всех православных христиан на Рождество прийти в храмы, сообщает Центр информации УПЦ.

«Суть праздника Рождества Христова – это богослужение, Литургия. Для каждого православного христианина, для каждого православного человека, самое главное - причаститься Святых Тайн Христовых. Поэтому я призываю всех в этот день прийти в храм, где мы станем единым Телом Христовым, единой православной семьей, которая будет молиться о самом главном. Наши основные молитвы в этот праздник, в первую очередь, о мире в Отечестве. Чтобы на востоке Украины закончилась война, чтобы Господь даровал нам мир, согласие. Чтобы Господь теми силами, которые у него есть, уничтожил агрессию. Поздравляю всех с праздником и желаю, чтобы Младенец Христос обязательно родился в сердце каждого из нас!» - пожелал митрополит Антоний.

«Рождество Христово - это настолько знаменательное событие, что разделило всю человеческую историю на период: до Рождества Христова и - после. Это новая эпоха возможности стать новым человеком. Новым во Христе, новым в Духе Божием. Чтобы общество развивалось на основе моральных ценностей, которые принес в этот мир Господь наш Иисус Христос», - сказал владыка Антоний.

Управляющий делами УПЦ назвал Рождество Христово - праздником христианской православной веры и напомнил слова преподобного Ефрема Сирина.

«Господь становится человеком для того, чтобы человек стал Богом. Преподобный Ефрем Сирин говорит, что Бог возложил на Себя печать человечества для того, чтобы человечество могло украситься печатью Божества. Это тайна. Человеческий разум никогда не сможет понять в полноте то, что происходит, но мы знаем на опыте, что Бог является частью человеческой истории. В то время, которое Господь назначил, Он рождается в Вифлееме, давая импульс новой жизни», - рассказал митрополит Антоний.

7 января Рождество Христово вместе с Украинской Православной Церковью отмечают Иерусалимская, Грузинская, Русская и Сербская Православные Церкви, афонские монастыри, живущие по Юлианскому календарю, а также католики восточного обряда (Украинская Греко-Католическая Церковь) и часть протестантов.